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Adana'da kara yolunda parçalanmış kadın cesedi bulundu

Trafik kazası sonucu parçalandığı düşünülen ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

AA | 01.02.2020 - 09:03..
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Adana-Ceyhan kara yolu 30'uncu kilometre yakınlarında yaklaşık 200 metrelik alana yayılmış ceset parçalarını gören sürücüler, durumu polise bildirdi.

Cesedin bir kadına ait olduğunu belirleyen ekipler, bazı beden parçalarını ise bulamadı.

Adana'da kara yolunda parçalanmış kadın cesedi bulundu

 

ARAÇ ÇARPMASI SONUCU OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Polisin araç çarpması sonucu parçalandığı ihtimali üzerinde durduğu cesedin yakınlarında Mehtap Ateş adına düzenlenmiş bir nüfus cüzdanı bulundu. Ceset, ölüm nedeni ve kimliğinin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Adana'da kara yolunda parçalanmış kadın cesedi bulundu

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