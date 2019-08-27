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Adana'da kaynını vuran damat adliyeye sevk edildi

Kaçırdığı D.A.'nın ailesiyle görüşmesini istemeyen ve bu nedenle D.A.'yı darbeden Mahsun Ü., D.A'nın ağabeyleri ile bir araya geldi. Çıkan kavgada silahlar konuşunca Bilal A., ağır yaralandı.