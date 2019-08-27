Adana'da kaynını vuran damat adliyeye sevk edildi

Seyhan ilçesinde iki aile husumet nedeniyle tartıştı.
RESMİ NİKAH OLMADAN BİRLİKTE YAŞAMAYA BAŞLADILAR
19 yaşındaki Mahsun Ü., yaklaşık 9 ay önce D.A.'yı kaçırarak resmi nikah olmadan beraber yaşamaya başladı.
D.A.’nın ailesiyle görüşmesini istemeyen Mahsun Ü. genç kadını bu nedenle sürekli darbetmeye başladı.
DARBEDİLEN GENÇ KIZ BABA EVİN DÖNDÜ
Genç kadın, kocasının şiddetine dayanamayarak ailesinin evine döndü. Duruma sinirlenen Mahsun Ü., ağabeyi Fırat Ü. ile birlikte D.A.’nın ağabeyleriyle konuşmak üzere buluştu.
SİLAHLI KAVGA
Taraflar bir süre sonra tartışmaya başladı ve genç kadının ağabeyleri Fırat Ü.'yü darbetmeye başlayınca Mahsun Ü., yanında getirdiği silahı ateşledi.
Sırtından 2 defa vurulan Bilal A. hastaneye kaldırılırken, Ü. kardeşler olaydan sonra kaçarak kayıplara karıştı.
YARALI AĞABEYİN SAĞLIK DURUMU CİDDİ
Hayati tehlikesi bulunan Bilal A., yaşam mücadelesi verirken Adana Emniyet Müdürlüğüne Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, tabancayı kullanan Mahsun Ü. ve olayda azmettirici durumunda olduğu öne sürülen baba Mahmut Ü.'yü gözaltına aldı.
"KONUŞMAK İÇİN BULUŞTUK"
D.A.’ya şiddet uyguladığını kabul etmeyen Mahsun Ü., “Konuşmak için buluştuk. Çıkan tartışmada ağabeyimi darp etmeye başladılar. Ağabeyimi kurtarmak için havaya ateş ettim. Darp etmeye devam edince onlara doğru ateş ettim.” dedi. Zanlı baba ve oğul ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.