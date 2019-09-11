taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7913
Euro
6.3986
Altın
1493.28
Borsa
101465.18
Gram Altın
278.038
Bitcoin
58017

Adana'da oğlu yemeği beğenmeyince kendini balkondan attı

70 yaşındaki anne, yaptığı menemeni beğenmeyen oğlu Barış T. ile tartışmasının ardından 2'nci kattaki balkondan atladı.

DHA | 11.09.2019 - 10:17..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Adana'nın Çukurova ilçesi Mesut Mertcan Caddesi üzerinde bulunan apartmanda Barış T., annesi Atike T.'nin yaptığı menemeni beğenmedi.

2. KATTAKİ BALKONDAN ATLADI

Anne ile oğlu arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Atike T., 2'nci katta bulunan evinin balkonuna çıkarak kendisini aşağı bıraktı.

AYAĞI KIRILDI

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, ayağı kırılan Atike T.'yi hastaneye kaldırdı, Barış T. ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

OĞLU UYUŞTURUCU BAĞIMLISI ÇIKTI

Anne-oğulun sürekli tartıştığını söyleyen apartman sakinleri, Barış T.'nin uyuşturucu bağımlısı olduğunu iddia etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adana'da oğlu yemeği beğenmeyince kendini balkondan attı

Adana'da oğlu yemeği beğenmeyince kendini balkondan attı

Adana'da oğlu yemeği beğenmeyince kendini balkondan attı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Netanyahu mitingini roket alarmı nedeniyle yarıda kesti

Netanyahu mitingini roket alarmı nedeniyle yarıda kesti

125
Euro 2020 Elemelerinde H grubunda averajla lideriz

Euro 2020 Elemelerinde H grubunda averajla lideriz

126
İngilizlerin Ege haritası, Yunanları endişelendirdi

İngilizlerin Ege haritası, Yunanları endişelendirdi

53
Şenol Güneş'ten Moldova maçı sonrası açıklamalar

Şenol Güneş'ten Moldova maçı sonrası açıklamalar

116
Esenyurt'ta Suriyeli sayısı azaldı

Esenyurt'ta Suriyeli sayısı azaldı

130
9 ayrı bölge için hassas koruma kararı

9 ayrı bölge için hassas koruma kararı

93
Arap Birliği'nden Netanyahu'ya kınama

Arap Birliği'nden Netanyahu'ya kınama

77
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir