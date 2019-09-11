Adana'da oğlu yemeği beğenmeyince kendini balkondan attı

Adana'nın Çukurova ilçesi Mesut Mertcan Caddesi üzerinde bulunan apartmanda Barış T., annesi Atike T.'nin yaptığı menemeni beğenmedi.
2. KATTAKİ BALKONDAN ATLADI
Anne ile oğlu arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Atike T., 2'nci katta bulunan evinin balkonuna çıkarak kendisini aşağı bıraktı.
AYAĞI KIRILDI
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, ayağı kırılan Atike T.'yi hastaneye kaldırdı, Barış T. ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
OĞLU UYUŞTURUCU BAĞIMLISI ÇIKTI
Anne-oğulun sürekli tartıştığını söyleyen apartman sakinleri, Barış T.'nin uyuşturucu bağımlısı olduğunu iddia etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.