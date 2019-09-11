Adana'da oğlu yemeği beğenmeyince kendini balkondan attı

EURO 2020 Elemeleri'nde Moldova'yı 4-0 mağlup eden A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş, Andorra maçı sonrası yapılan ağır eleştirilere cevap verdi.

Şenol Güneş: Aile olmak istemeyenler var

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Erzincanlı esnaf iş yerini antikacıya çevirdi

Hasan Akın, hobi olarak başladığı işte yüz binlerce antika ve nostalji eser biriktirdi.