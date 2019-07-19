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Adana'da polise ateş açan PKK'lı tutuklandı

Adana'da devriye görevi yapan polislere sokak arasında 4-5 el tabanca ile ateş eden, PKK terör örgütüne bağlı zanlı tutuklandı.

İHA | 19.07.2019 - 09:25..
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Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekibe devriye görevi sırasında 1 kişi, ara sokaktan çıkıp 4-5 el tabanca ile ateş ederek kaçtı.

İLK ARAMA ÇALIŞMALARINDA BULUNAMADI

Zanlının kaçmasının ardından polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı, ancak bir sonuç alınamadı.

Adana'da polise ateş açan PKK'lı tutuklandı

Bunun üzerine kurulan özel ekip, çevrede araştırma başlattı. Polis, zanlının ateş ederken güvenlik kamerası görüntüsünü buldu.

Adana'da polise ateş açan PKK'lı tutuklandı İZLE

ZANLI 3 AY SONRA YAKALANDI

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, saldırganın Ömer Y. olduğunu tespit etti. Ömer Y., olaydan 3 ay sonra 16 Temmuz günü  evinde yakalandı.

Adana'da polise ateş açan PKK'lı tutuklandı

TUTUKLAMA KARARI ALINDI

Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Tutuklandıktan sonra cezaevine götürülen zanlının gülmesi dikkat çekti.

ZANLI PKK'YA FALİYET YÜRÜTÜYOR

Zanlının, bölücü terör örgütü PKK adına faaliyet yürüttüğü de değerlendiriliyor.

Adana'da polise ateş açan PKK'lı tutuklandı

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