Adana'da polise ateş açan PKK'lı tutuklandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekibe devriye görevi sırasında 1 kişi, ara sokaktan çıkıp 4-5 el tabanca ile ateş ederek kaçtı.

İLK ARAMA ÇALIŞMALARINDA BULUNAMADI

Zanlının kaçmasının ardından polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı, ancak bir sonuç alınamadı.

Bunun üzerine kurulan özel ekip, çevrede araştırma başlattı. Polis, zanlının ateş ederken güvenlik kamerası görüntüsünü buldu.

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ZANLI 3 AY SONRA YAKALANDI

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, saldırganın Ömer Y. olduğunu tespit etti. Ömer Y., olaydan 3 ay sonra 16 Temmuz günü evinde yakalandı.

TUTUKLAMA KARARI ALINDI

Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Tutuklandıktan sonra cezaevine götürülen zanlının gülmesi dikkat çekti.

ZANLI PKK'YA FALİYET YÜRÜTÜYOR

Zanlının, bölücü terör örgütü PKK adına faaliyet yürüttüğü de değerlendiriliyor.