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Adana'da Suriyeli dilencinin serveti

Zabıtanın düzenlediği operasyonda Suriye uyruklu bir dilencinin üzerinden 5 bin 500 dolar, 3 bin 800 Türk Lirası ve 31 bin Suriye lirası çıktı.

İHA | 17.07.2019 - 12:17..
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Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Denetim Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarında insanların dini ve vicdani duygularını istismar ederek haksız kazanç elde eden kişilere yönelik operasyon düzenledi.

ÜZERİNDEN 36 BİN LİRA ÇIKTI

Atatürk Caddesi Abidin Dino Parkı içerisinde dilencilik yapan Suriye uyruklu A.E.Ş., yakalanarak idari işlem yapılmak üzere Zabıta Daire Başkanlığı’na getirildi. Burada yapılan üst aramasında 52 yaşındaki Suriye uyruklu A.E.Ş’nin üzerinden 5 bin 500 dolar, 3 bin 800 TL ve 31 bin Suriye lirası çıktı.

Adana'da Suriyeli dilencinin serveti

153 LİRA CEZA KESİLDİ

Üzerinden çıkan paralara Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığınca el konulurken, A.E.Ş.’ye Kabahatler Kanununa göre 153 TL cezai işlem uygulandı.

Adana'da Suriyeli dilencinin serveti

Adana'da Suriyeli dilencinin serveti

Adana'da Suriyeli dilencinin serveti

Adana'da Suriyeli dilencinin serveti

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