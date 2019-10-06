Kentte, Adana Valiliği himayesinde düzenlenen Lezzet Festivali kapsamında, Guinness Rekorlar Kitabı'na girebilmek için rekor denemesi yapıldı.
Valiliğin desteğiyle yürütülen rekor denemesi için kebapçı Gül Kıstak ve eşi Ulaş Kıstak'ın ekibi, festivalin düzenlendiği Merkez Park'taki alana 250 metrelik mangal kurdurdu.
Adana'da tek şişte et pişirme rekoru
100 PARÇADAN OLUŞAN MANGALDA YARIM TON ET
2,5 metrelik 100 parçadan oluşan mangal üzerine yerleştirilen şişe, yaklaşık yarım ton et takıldı.
Daha sonra, yine yarım ton kömür kullanılarak pişirilen et, Guinness yetkililerince ölçüldü.
233,6 METRE İLE DÜNYA REKORU
Deneme öncesinde 222 metre olarak belirlenen rekor, Guinness Rekorlar Kitabı hakeminin ölçümüyle, 233,6 metre olarak kaydedildi.
Mangal başındaki yaklaşık 100 kişilik ekip, rekorun Çin'den alınarak Adana'ya getirildiğinin ilan edilmesiyle büyük sevinç yaşadı.
Guinness yetkilisi de rekora ait belgeyi Gül Kıstak ve eşi Ulaş Kıstak'a sundu.