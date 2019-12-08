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Adana'da temizlediği silah ateş alan polis memuru öldü

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralı polis memuru, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AA | 08.12.2019 - 08:50..
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Adana Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Alper Doğan (24), merkez Sarıçam ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki evinde, temizlediği silahın ateş alması sonucu yaralandı.

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Doğan'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Adana'da temizlediği silah ateş alan polis memuru öldü

KURTARILAMADI

Ardından ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Alper Doğan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın duyulmasının ardından hastaneye gelen Doğan'ın meslektaşları ve yakınları, gözyaşı döktü.

Adana'da temizlediği silah ateş alan polis memuru öldü

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