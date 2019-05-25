Adana’da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Sarıçam ilçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yine göz açtırmadı.

Yapılan çalışmalarda tespit edilen 4 ayrı adrese, eş zamanlı operasyon düzenledi.

EVDE 2 KİLO UYUŞTURUCU, KENEVİR, AV TÜFEKLERİ, ÇELİK YELEK VE PARA YAKALANDI

Operasyonda 2 kilo sentetik uyuşturucu, 6 kök Hint keneviri, ruhsatsız 2 av tüfeği, tabanca şarjörü, çelik yelek, hassas terazi ve 10 bin lira ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı. Öte yandan narkotik ekipleri, uyuşturucu bulunduğunu tespit ettiği Seyhan ilçesindeki bir adrese baskın yaptı. Aramalarda, 9 uyuşturucu hap, 1,13 gram eroin bulundu, 2 kişi gözaltına alındı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI, 5 KİŞİ SERBEST

Operasyonlarda yakalanan 8 şüpheli, işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Daha sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü tutuklandı, 5’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.









