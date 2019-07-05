Adana'da yasa dışı bahis çetesine operasyon

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucu internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan şebekeyi deşifre etti.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla şebekeye yönelik 2 Temmuz'da operasyon düzenlendi.

ŞAFAK OPERASYONU

Adana, Antalya ve İstanbul'da bulunan şebeke üyelerinin evlerine, şafak vakti baskın yapıldı. Operasyonda, 1'i kadın 24 kişi gözaltına alındı.

Adana merkezli 3 ildeki yasa dışı bahis operasyonu VİDEO

Bu kişilere ait 1 lüks daire, 4 otomobil ve 1 motosiklet ile 308 banka hesabına el koyulduğu belirtildi. Emniyette sorgulanan 24 kişi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi