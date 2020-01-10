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Adıyaman'da 8 köpek 16 yaşındaki genç kıza saldırdı

Gölbaşı ilçesinde köpeklerin saldırısına uğrayan Elif İçaçan hastanede tedavi altına alınırken, baba Erhan İçaçan ise savcılığa suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

İHA | 10.01.2020 - 15:44..
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki Elif İçaçan, yan komşusunun beslediği 8 köpek tarafından saldırıya uğradı.

KAÇMAYA ÇALIŞTI FAKAT KURTULAMADI

Köpeklerin saldırısından kurtulmak için kaçmaya çalışan genç kız başarılı olamadı. Genç kızı olayı gören başka bir kadın kurtarabildi.
Yaşanan olayın ardından genç kızın babası Erhan İçaçan özel otomobil ile kızını Gölbaşı Devlet Hastanesine götürdü.

Adıyaman’da köpek dehşeti

VÜCUDUNUN YÜZDE 80'İNDE YARALANMA VAR

Hastanede tedavisi süren genç kızın vücudunun yüzde 80’inde köpek saldırısından dolayı yaralanma olduğu öğrenildi. Genç kızın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Adıyaman'da 8 köpek 16 yaşındaki genç kıza saldırdı


''SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM''

Genç kıza saldıran köpekler, daha sonra aynı gün olay yerinden geçen Döndü Temel isimli kadına da saldırdı. Köpeklerin insanlara ve hayvanlara saldırdığını belirten baba Erhan İçaçan, “Kızıma 3 ayrı yerde 8 tane köpek saldırıyor. Orada benim abimin gelini balkondan bağırıp çağırınca, köpekler oradan ayrılıp 10-15 dakika sonra Döndü ablamıza saldırıyorlar. Aynı saatler içerisinde oluyor bu olay ve bu birinci ya da ikinci saldırıları da değil. Ben savcılığa da suç duyurusunda bulunacağım. Ben çocuğumun iyileşmesini bekliyorum." dedi.

Adıyaman'da 8 köpek 16 yaşındaki genç kıza saldırdı


''YERDE SÜRÜKLEDİLER''

Dehşeti yaşayan Elif İçaçan, “Evden biraz uzaklaştım, baktım etrafımı çevirdi köpekler. Sonra saldırmaya başladılar. Yerde sürüklediler. Sonra bizim komşumuz bağırıp hoşt deyince gittiler. Kapıyı açtım, kabanım hep yırtıktı. Telefonumun ekranı patlamıştı. Sadece babamın numarasını bulup arayabildim. Bizim komşumuz var Elmas abla onun köpekleri” şeklinde konuştu.

Adıyaman'da 8 köpek 16 yaşındaki genç kıza saldırdı


''SAÇININ İÇERİSİNİ BİLE ISIRMIŞLAR''

Anne Emine İçaçan ise “Diyecek bir şey bulamıyorum. Vücudunun her tarafında yara var. Saçının içerisini bile ısırmışlar. Her tarafı parçalanmış.” diye konuştu.

Adıyaman'da 8 köpek 16 yaşındaki genç kıza saldırdı

Adıyaman'da 8 köpek 16 yaşındaki genç kıza saldırdı

Adıyaman'da 8 köpek 16 yaşındaki genç kıza saldırdı

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