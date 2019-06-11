Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde akşam saatlerinde kaza meydana geldi.

Üçgöz köyü yönünde ilerleyen İlhan Erdoğan yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen Mustafa Faruk Bolu idaresindeki otomobil ile çarpıştı. Kazada her iki otomobil sürücüsü ile otomobillerde bulunan Özcan Bolu, Özlem Özlü, Mustafa Özlü ve Hamdi Şahin yaralandı. Yaralılar çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Besni Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.













