Adnan Oktar davasında 20 yıl öncesi görüntüler dosyada

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucunda açılan, Adnan Oktar ile 12'si yönetici 126 sanığın yargılandığı dava, silivride görülmeye devam ediyor.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

"Örgüt kurma ve yönetme", "şantaj", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek'' ve "cinsel istismar" gibi 22'yi aşkın suçtan 420 yıldan 871 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenen ve örgüt üyelerince işlenen tüm suçlardan sorumlu tutulan tutuklu sanık Adnan Oktar, davanın görülmeye başlandığı ilk günde savunma yaparak hakkındaki suçlamaları reddetmişti.

Adnan Oktar'ın 20 yıl önceki sorgu görüntüleri VİDEO

''1999'DA İŞKENCEYE UĞRADIK''

Sanık Adnan Oktar'dan sonra savunma yapan bazı sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek, 1999 yılında yapılan operasyonda işkenceye uğradıklarını iddia etti.

Davanın 31 Ekim'deki duruşmasında savunma yapan ve iddianamede örgütün kasası olduğu iddia edilen tutuklu sanık Alev Babuna, "Bu çamuru bana 1999 yılındaki operasyonda bu davanın müştekisi Adil Serdar Saçan attı. O operasyonda en çok işkence gören benim. O zamanlar konu ölüm tehdidine kadar gidiyordu, o yüzden benim için hazırladıkları ifadeleri kabul ettim, her şeyi imzaladım." ifadelerini kullandı.

''İFADE GÖRÜNTÜLERİ MAHKEMEYE SUNULDU''

Alev Babuna'nın "İşkence gördük" yönündeki savunması üzerine bir müşteki avukatı, sanık Adnan Oktar, Alev Babuna ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan tutuksuz sanık B.B'nin, örgüte yönelik 1999 yılında yapılan operasyonda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki sorgu odasında alınan ifadelerinin kamera görüntülerini mahkeme heyetine sundu.

Müşteki avukatı, bu görüntülere göre sanık Babuna'nın, 1999'da emniyette işkence görmeden rahat bir şekilde ifade verdiğinin gözlenebileceğini söyledi.

''ODANIN ÖNÜNDA DAYAK YEDİM''

Avukatın iddiasına yanıt veren sanık Alev Babuna, "Emniyette ifade odasının kapısının önünde dayak yedim, içeri girince 'Rol yapacaksın, ifadeni vereceksin.' diye şartlandırıldım. Bu nedenle ifade görüntülerinden bir şey çıkmayacaktır." dedi.