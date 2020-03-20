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Adrenalin nedir

Böbreküstü bezlerinin iç kısımları tarafından salgılanan bir hormondur.

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Tehlike, korku ve stres anında adrenalin yükselir.

Bu sırada kalp atışları hızlanır ve kan şekeri yükselir.

Adrenalin, diğer adıyla epinefrin, böbreküstü bezlerinin iç kısımları tarafından salgılanan bir hormondur. Görevi, organizmayı acil harekete hazırlamaktır.

ADRENALİNİN ETKİSİ

Nabız atışı, kanın iç organlar ve deriden kaslara sevk edilmesi, karaciğerdeki glikojenin glikoza dönüşmesi şeklinde ortaya çıkar.

Kan damarları, adrenalin sırasında genişlerken, heyecan ve korku durumunda da artış yaşanır. Göz bebekleri büyür ve gözün aldığı ışık miktarı artar.

Adrenalin nedir

ADRENALİN SALGILANMASI SIRASINDA YAŞANANLAR

İskelet kaslarına ait atardamarlar genişler. Düz kas ve sindirim sistemine ait atardamarlarda daralma meydana gelir. Koroner arterler genişler. Kan basıncı yükselir, kalp atış hızı ve kan şekeri artar. Göz bebekleri büyür.

Adrenalin nedir

ÇALIŞMA MEKANİZMASI

Adrenalinin çalışma mekanizmasında alfa ve beta reseptörleri büyük rol oynar. Adrenalinin alfa reseptörlerine bağlanması halinde insülin salgılanması engellenir, glikojenoliz başlar.

Beta reseptörlerine bağlanma durumunda ise pankreasta glukagon sentezini başlatır. Diğer taraftan beyinde hipofiz bezinde adrenokortikotropik hormon (ACTH) salınımı artar.

Adrenalin nedir

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