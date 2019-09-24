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Adriana Lima-Emir Uyar aşkı bitti

Ünlü yıldız, Türk iş insanı Uyar'ı sosyal medya hesabı Instagram'da takipten çıkardı.

Detay Haber | 24.09.2019 - 10:21..
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Victoria's Secret'ten emekli olan Adriana Lima'nın Türk yazar Metin Hara'nın ardından yeni bir aşka yelken açtığı Türk iş insanı Emir Uyar'dan da ayrıldı.

TAKİPTEN ÇIKTI

İddiaları güçlendiren ise Lima'nın tıpkı Metin Hara'ya yaptığı gibi Emir Uyar'ı takipten çıkması.

Adriana Lima-Emir Uyar aşkı bitti

"HESAP SORMAK DOĞRU DEĞİL"

Lima'nın Emir Uyar ile birlikteliği sonrası konuşan Hara, "Kişiler ayrıldıktan sonra bir sorumluluk ya da yükümlülük sahibi de değiller birinin birine hesap sorması da doğru değil." ifadelerini kullanmıştı.

Adriana Lima-Emir Uyar aşkı bitti

Adriana Lima-Emir Uyar aşkı bitti

Adriana Lima-Emir Uyar aşkı bitti

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