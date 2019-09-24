Adriana Lima-Emir Uyar aşkı bitti

Victoria's Secret'ten emekli olan Adriana Lima'nın Türk yazar Metin Hara'nın ardından yeni bir aşka yelken açtığı Türk iş insanı Emir Uyar'dan da ayrıldı.

TAKİPTEN ÇIKTI

İddiaları güçlendiren ise Lima'nın tıpkı Metin Hara'ya yaptığı gibi Emir Uyar'ı takipten çıkması.

"HESAP SORMAK DOĞRU DEĞİL"

Lima'nın Emir Uyar ile birlikteliği sonrası konuşan Hara, "Kişiler ayrıldıktan sonra bir sorumluluk ya da yükümlülük sahibi de değiller birinin birine hesap sorması da doğru değil." ifadelerini kullanmıştı.