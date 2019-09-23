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Afganistan'da bebeğini darbederek zorla yürütmeye çalıştı

Babanın, yürümeyi öğretmeye çalıştığı kızını darbettiği görüntüler, büyük tepki topladı.

DHA | 23.09.2019 - 17:11..
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Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da bir babanın, bebeğini yürütmeye çalıştığı ve bu sırada bebeği darbettiği görüntüler, Arap dünyasının ünlüleri tarafından da paylaşılınca, milyonlarca kez izlendi.

BABAYA ULAŞTILAR

Yetkililer, söz konusu görüntüye dair soruşturma başlatıldığını açıkladı. Görüntülerin, kim tarafından ve ne zaman kaydedildiği bilinmediği belirtilirken; Suudi Arabistan Çalışma ve Sosyal Gelişme Bakanlığı, sosyal medyada yaptığı açıklamada, görüntülerdeki babaya ulaşıldığını ve hakkında işlem yapıldığını duyurdu.

Bebeğini darbederek zorla yürütmeye çalıştı VİDEO

“KIZIMA YÜRÜMEYİ ÖĞRETMEYE ÇALIŞIYORDUM”

Görüntülere gelen tepkiler sonucu, baba başka bir görüntü yayınlayarak halktan ve yetkililerden özür diledi. Baba, “Bu görüntüler çok eski, o zaman eşim bizi terk etmişti ve psikolojik problemler yaşıyordum. Kızıma yürümeyi öğretmeye çalışıyordum, gördüğünüz gibi kızım iyi. Diğer çocuklarıma da iyi bakıyorum” dedi.

Afganistan'da bebeğini darbederek zorla yürütmeye çalıştı

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