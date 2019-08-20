Afrika filleri artık hayvanat bahçelerine getirilmeyecek

1 Balıkçılar yeni sezon için gün sayıyor Yeni sezona tekne ve ağlarını onararak hazırlanan gırgır ve trol balıkçıları, 'Vira Bismillah' demek için 1 Eylül'e hazırlanıyor.

2 3. kez Altın Kemer'i alan Ali Gürbüz, gençlere örnek oldu Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde üçüncü kez başpehlivanlığa uzanan Ali Gürbüz, yaşadığı uzun sakatlıklara rağmen hiç pes etmeyerek, elde ettiği başarılarla gençlere örnek oluyor.

3 İstanbul Aksaray'da birçok Arapça tabela değiştirilmedi İşyeri tabelalarının yüzde 75'inin Türkçe olması kuralına rağmen, Arap turist ve Suriyeli göçmenlerin çoğunluk olarak yaşadığı Aksaray ve çevresinde halen Arapça tabelalar duruyor.

4 Dünya üçüncüsü genç güreşçi Tolga, azmiyle ümit vadediyor İlk kez katıldığı Bulgaristan'daki Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda, kendisinden büyük rakiplerle güreşip üçüncü olan 15 yaşındaki Tolga Özbek, başarı çıtasını daha da yükseltmek istiyor.

5 Siirt’te ihbara giden polislere silahlı saldırı Polis ekipleri ve belirsiz kişiler tarafından çıkan silahlı olayda 1 kişi etkisiz hale getirilirken, 1 polis de yaralandı.

6 Kuzey Kanalı'nı yüzen en yaşlı Türk: Kamil Alsaran Manş Denizi'ni yüzerek geçen en yaşlı Türk unvanını alan Kamil Alsaran, bu sefer de dünyanın en zor rotalarından biri olan Kuzey Kanalı'nı yüzerek geçen dünyadaki en yaşlı erkek unvanını aldı.