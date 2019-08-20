taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6492
Euro
6.2651
Altın
1495.85
Borsa
95286.18
Gram Altın
271.766

Afrika filleri artık hayvanat bahçelerine getirilmeyecek

Birleşmiş Milletler, Afrika fillerinin vahşi yaşam alanlarından hayvanat bahçelerine getirilmelerini yasakladı.

AA | 20.08.2019 - 06:42..
  1. Haberler
  2. Yaşam
Whatsapp ile paylaş

Birleşmiş Milletler'in (BM) Cenevre Ofisi'nde Nesli Tehlike Altındaki Türlerin Ticaretine İlişkin Sözleşme'ye ilişkin Afrika fillerinin korunması için yapılan oylamada, 18 "hayır"a karşı, 46 ülke "evet" oyu kullandı, 19 ülke ise çekimser kaldı.

DOĞAL YAŞAM ALANLARINDAN KOPARILMAYACAKLAR

Oylamayla Afrika fillerinin vahşi yaşam alanlarından hayvanat bahçelerine getirilmeleri yasaklandı.

Uluslararası İnsani Toplum Derneği (HSI), konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "tekmelenen ve dövülen" fillere karşı işlenen zulmü durdurma sözü verdi.

Topluluğun vahşi yaşam programları ve politikası uzmanı Iris Ho, kararla sayısız filin doğal yaşam alanlarından kopartılmasının ve hayvanat bahçelerinde kötü koşullarda hapsedilmesinin önüne geçileceğini kaydetti.

Afrika filleri artık hayvanat bahçelerine getirilmeyecek

EN ÇOK FİL İHRAÇ EDEN ÜLKELER

Öte yandan, Zimbabve'nin, 2012'den bu yana Çin'deki hayvanat bahçelerine 100 yavru fil ihraç ettiği biliniyor.

Güney Afrika, Namibya ve Zimbabve, hayvanat bahçelerine en çok vahşi fil ihraç eden ülkeler arasında yer alıyor.

Annelerinden zorla koparılan yavru fillerden bazılarının geçirdikleri travma sebebiyle telef olduğu ifade ediliyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İzmir'deki orman yangını giderek yayılıyor

İzmir'deki orman yangını giderek yayılıyor

85
CHP'li Öztrak: Türkiye Akdeniz'de yalnız kaldı

CHP'li Öztrak: Türkiye Akdeniz'de yalnız kaldı

86
Diyanet'e göre bazı çizgi filmler sakıncalı

Diyanet'e göre bazı çizgi filmler sakıncalı

56
Çalındığını söylediği keçileri jandarma dağda buldu

Çalındığını söylediği keçileri jandarma dağda buldu

18
Juventus'ta Sarri şoku

Juventus'ta Sarri şoku

3
İstanbul Aksaray'da birçok Arapça tabela değiştirilmedi

İstanbul Aksaray'da birçok Arapça tabela değiştirilmedi

32
Gaziantepli ayakkabıcılar için test laboratuvarı

Gaziantepli ayakkabıcılar için test laboratuvarı

7
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir