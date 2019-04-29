taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9532
Euro
6.6556
Altın
1284.92
Borsa
94783.14
Gram Altın
245.871

Afrika'nın uzak bölgelerine ilaçlar drone ile taşınacak

Dünyanın en geniş drone dağıtım ağı Zipline, Gana'daki kliniklere drone'la ilaç, aşı ve kan taşıyacak

AA | 29.04.2019 - 09:10..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Günümüzde oldukça gelişen teknolojilerin bize sunduğu en önemli araçlardan biri de şüphesiz drone'lar. Taşımacılık sektöründen tıp sektörüne kadar birçok alanda kullanılan gelişmiş drone'lar sayesinde işler daha da kolaylaşıyor.

Gana'nın uzak bölgelerindeki 2 bin kliniğe dünyanın en geniş drone dağıtım ağı sayesinde ilaç, aşı ve kan taşınacak.

İngiliz Financial Times'ın haberine göre, dünyanın en geniş drone dağıtım ağına sahip olan Zipline firması, 150 farklı ilaç ve aşıyı Gana'nın ulaşılması zor bölgelerinde bulunan 2 bin kliniğe yarım saat içinde drone aracılığıyla teslim edecek.

drone

SAATTE 110 KM HIZ YAPABİLİYOR

Firmanın son projesiyle birlikte sağlık çalışanlarının kısa mesaj yoluyla sipariş vermesinin ardından saatte 110 kilometre hızla hareket eden drone'lar sayesinde Gana ve Ruanda'nın ulaşılması zor her bölgesine 30 dakika içinde sipariş teslimi gerçekleştirilebilecek.

Drone dağıtım ağıyla Gana ve Ruanda'daki tıbbi ihtiyaçları hızlı biçimde karşılamayı amaçlayan proje, Dünya Sağlık Örgütü'nün sağlamış olduğu tıbbi malzemeleri bölgedeki insanlara ulaştırıyor ve birçok uluslararası yardım kuruluşu tarafından da destek alıyor.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Alanyasporlu futbolcuları taşıyan araç kaza yaptı

Alanyasporlu futbolcuları taşıyan araç kaza yaptı

62
Josef Sural hayatını kaybetti

Josef Sural hayatını kaybetti

54
New York Times'ın iddiası: İran ABD'ye savaş açabilir

New York Times'ın iddiası: İran ABD'ye savaş açabilir

30
Vildan Atasever'i istemeye geldiler

Vildan Atasever'i istemeye geldiler

20
Sri Lanka'da burkalara yasak geldi

Sri Lanka'da burkalara yasak geldi

93
Alanyaspor Başkanı: Şoför uyuyakalmış

Alanyaspor Başkanı: Şoför uyuyakalmış

21
Kadınlara cinsel organını gösteren sapık yakalandı

Kadınlara cinsel organını gösteren sapık yakalandı

35
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir