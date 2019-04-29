Afrika'nın uzak bölgelerine ilaçlar drone ile taşınacak

Günümüzde oldukça gelişen teknolojilerin bize sunduğu en önemli araçlardan biri de şüphesiz drone'lar. Taşımacılık sektöründen tıp sektörüne kadar birçok alanda kullanılan gelişmiş drone'lar sayesinde işler daha da kolaylaşıyor.

Gana'nın uzak bölgelerindeki 2 bin kliniğe dünyanın en geniş drone dağıtım ağı sayesinde ilaç, aşı ve kan taşınacak.

İngiliz Financial Times'ın haberine göre, dünyanın en geniş drone dağıtım ağına sahip olan Zipline firması, 150 farklı ilaç ve aşıyı Gana'nın ulaşılması zor bölgelerinde bulunan 2 bin kliniğe yarım saat içinde drone aracılığıyla teslim edecek.

SAATTE 110 KM HIZ YAPABİLİYOR

Firmanın son projesiyle birlikte sağlık çalışanlarının kısa mesaj yoluyla sipariş vermesinin ardından saatte 110 kilometre hızla hareket eden drone'lar sayesinde Gana ve Ruanda'nın ulaşılması zor her bölgesine 30 dakika içinde sipariş teslimi gerçekleştirilebilecek.

Drone dağıtım ağıyla Gana ve Ruanda'daki tıbbi ihtiyaçları hızlı biçimde karşılamayı amaçlayan proje, Dünya Sağlık Örgütü'nün sağlamış olduğu tıbbi malzemeleri bölgedeki insanlara ulaştırıyor ve birçok uluslararası yardım kuruluşu tarafından da destek alıyor.

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