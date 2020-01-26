Afrinli kadınlardan Elazığ'daki deprem bölgesine yardım

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Sergen Yalçın: Beşiktaş için hazırım

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile görüşen Sergen Yalçın, siyah-beyazlı ekibin maddi olarak zorda olduğunu ve bu yüzden para konusunun kendisi için sıkıntı olmadığını ifade etti.