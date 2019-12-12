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Afyon'da kamyonetle otomobil çarpıştı

Kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi öldü 2 kişi yaralandı.

DHA | 12.12.2019 - 21:14..
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Akşam saatlerinde Afyonkarahisar- Ankara yolunun Emirdağ ilçesi yakınlarında kaza meydana geldi.

Cihan Ünal'ın (21) kullandığı 77 AG 606 plakalı kamyonetle Yaşar Çolak yönetimindeki 35 HAR 95 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

4 KİŞİ ÖLDÜ

Kazada sürücü Yaşar Çolak ile aynı araçtaki Emine Çolak, Sıdıka Çolak ve Serpil Karatepe, olay yerinde, yaşamını yitirdi. Adem Karatepe ile diğer aracın sürücüsü Cihan Ünal ise yaralandı. Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale ettiği yaralılardan Cihan Ünal’ı Emirdağ Devlet Hastanesi’ne, Adem Karatepe’yi ise Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne götürdü. Kazada yaşamını yitiren 4 kişinin cenazesi morga konuldu.

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