Age Of Empires 4'ün oynanış videosu yayınlandı

Microsoft oyun şirketinin sunduğu gerçek zamanlı strateji oyun serisi olan Age Of Empires, oyunseverlerin en çok ilgisini çeken oyunların başında geliyor. 2005 yılında serinin üçüncü oyununu yayınlayan Microsoft, 14 yıl sonra Age Of Empires 4 ile oyunseverlerin karşısına çıkacak.

Microsoftun gerçekleştirdiği etkinlikte tanıttığı oyunun, çıkış tarihi ve genel hikayesi şu an için belirsizliğini koruyor. Ancak şirket, Age Of Empires 4'ün yeni bir oynanış videosunu yayınladı.

YENİLENMİŞ AGE OF EMPIRES 2 DE GELECEK

Microsoft, Age Of Empires 4'ün yanı sıra strateji oyunlarının babası konumunda olan oyunu Age of Empires 2'yi yeniden satışa çıkarıyor. Ancak efsane oyun, bu sefer yenilenen grafikleri ve yenilenen yüzüyle oyunseverlere sunulacak.



Nostalji oyun Age Of Empires 2 tutkunları için oyunun hilelerini yeniden hatırlayalım:

LUMBERJACK - 1000 Ağaç

ROBIN HOOD -1000 Altın

ROCK ON - 1000 Taş

CHEESE STEAK JIMMY’S -1000 Yiyecek

AEGIS - İnşaat Süresini Hızlandırma

BLACK DEATH -Düşmanları Tamamen Yok etme

HOW DO YOU TURN THIS ON - Kobra Arabası Verme

I LOVE THE MONKEY HEAD - Bir VDML Verme

I R WINNER - Zafer

MARCO -Tam Harita Gösterimi

NATURAL WONDERS - Doğa Kontrolü

POLO - Karanlığı Tamamen Kaldırma

TORPEDO# - Rakipleri Öldürme (# Yerine Hangi Rakam Yazılırsa O Rakip Ölür)

TO SMITHEREENS - Sabotajcı Vermek

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