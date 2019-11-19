Microsoft oyun şirketinin sunduğu gerçek zamanlı strateji oyun serisi olan Age Of Empires, oyunseverlerin en çok ilgisini çeken oyunların başında geliyor. 2005 yılında serinin üçüncü oyununu yayınlayan Microsoft, 14 yıl sonra Age Of Empires 4 ile oyunseverlerin karşısına çıkacak.
Microsoftun gerçekleştirdiği etkinlikte tanıttığı oyunun, çıkış tarihi ve genel hikayesi şu an için belirsizliğini koruyor. Ancak şirket, Age Of Empires 4'ün yeni bir oynanış videosunu yayınladı.
Age Of Empires 4'ün oynanış videosu yayınlandı İZLE
YENİLENMİŞ AGE OF EMPIRES 2 DE GELECEK
Microsoft, Age Of Empires 4'ün yanı sıra strateji oyunlarının babası konumunda olan oyunu Age of Empires 2'yi yeniden satışa çıkarıyor. Ancak efsane oyun, bu sefer yenilenen grafikleri ve yenilenen yüzüyle oyunseverlere sunulacak.
Nostalji oyun Age Of Empires 2 tutkunları için oyunun hilelerini yeniden hatırlayalım:
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LUMBERJACK - 1000 Ağaç
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ROBIN HOOD -1000 Altın
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ROCK ON - 1000 Taş
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CHEESE STEAK JIMMY’S -1000 Yiyecek
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AEGIS - İnşaat Süresini Hızlandırma
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BLACK DEATH -Düşmanları Tamamen Yok etme
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HOW DO YOU TURN THIS ON - Kobra Arabası Verme
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I LOVE THE MONKEY HEAD - Bir VDML Verme
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I R WINNER - Zafer
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MARCO -Tam Harita Gösterimi
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NATURAL WONDERS - Doğa Kontrolü
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POLO - Karanlığı Tamamen Kaldırma
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TORPEDO# - Rakipleri Öldürme (# Yerine Hangi Rakam Yazılırsa O Rakip Ölür)
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TO SMITHEREENS - Sabotajcı Vermek
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