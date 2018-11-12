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Sağlık Bakanlığı'ndan SMA Tip 2 ve SMA Tip 3 açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "SMA Tip 2 ve SMA tip 3 için bireysel hasta başvurularını işleme aldık." ifadelerini kullandı.

AA | 12.11.2018 - 19:15..
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastalarının ilaç teminine ilişkin, "SMA tip 2 ve tip 3 için de bireysel hasta başvurularını işleme almış bulunuyoruz. Bakanlığımız, hızlı ruhsatlandırma ve zorunlu ruhsat serbestleştirme yöntemi dahil alternatif yollarla ilaç temini için süreci başlatmıştır." bilgisini paylaştı.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Türkiye’de uygulanan sağlık güvencesinin sistemi, dünyanın en kapsamlı sosyal güvenlik uygulamasıdır.

Bilindiği üzere SMA Tip-1 tedavisinde kullanılan ilaçlar halihazırda SGK ödeme kapsamındadır.

"UYGUN FİYATLA TEMİN İÇİN TÜM İMKANLARIMIZI SEFERBER ETMİŞ DURUMDAYIZ"

Sağlık Bakanlığı olarak SMA Tip-2 ve Tip-3 için de bireysel hasta başvurularını işleme almış bulunuyoruz; ilgili kurul onayını takiben başvuru sahiplerine bilgilendirmeleri yapılmaktadır.

Bu konuda Bakanlığımız hızlı ruhsatlandırma ve zorunlu ruhsat serbestleştirme yöntemi dahil alternatif yollarla ilaç temini için süreci başlatmıştır. Bu tür hastalarımızı ilaçsız bırakmayacak şekilde, söz konusu ilaçları ülkemize uygun fiyatla temin için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız.

Kamuoyunun bilgisine arz olunur."

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