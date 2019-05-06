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Ağrı’da PKK/KCK operasyonu: 11 gözaltı

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik bir operasyon yapıldı. Operasyonda 11 kişi yakalandı.

İHA | 06.05.2019 - 18:42..
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Ağrı'da terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonrası 11 kişi gözaltına alındı.

OPERASYONLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPILDI

Ağrı Valiliği konuyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüzce PKK/KCK silahlı terör örgütü adına faaliyet yürüten şahısların deşifre edilerek faaliyetlerinin engellenmesine yönelik 05.05.2019 tarihinde Diyadin ilçemizde İl Jandarma görevlilerimiz ile birlikte, farklı adreslere eşzamanlı gerçekleştirilen operasyon neticesinde 11 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Operasyon sonucu yakalanan 11 şahsın ikametlerinde yapılan aramalarda 2 adet AK-47 Kalaşnikof marka silah ve bu silaha ait 6 adet şarjör ile 135 adet mermi, 10 adet ruhsatsız av tüfeği, 109 adet av tüfeği fişeği, 2 adet ruhsatsız tabanca, 55 adet tabanca mermisi ile çok sayıda dijital materyal ve örgütsel döküman ele geçirilmiştir." denildi.

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