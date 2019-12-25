Acil Sınır Güvenlik Projesi kapsamında Doğubayazıt ilçesinde görev yapan Özel Harekat Polisi Coşkun Elber, arazi görevi sonrası temizlediği uzun namlulu silahının ateş alması sonucu şehit oldu.

Ağrı'da silahı ateş alan özel harekat polisi şehit oldu

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Gaziantep'te park halindeki tır, freni boşalınca 5 aracı biçti

Park halinde bulunan ve freni boşaldığı ileri sürülen tır, bir anda hareket ederek önünde bulunan 5 araca hasar verdi.