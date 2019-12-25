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Ağrı'da silahı ateş alan özel harekat polisi şehit oldu

Acil Sınır Güvenlik Projesi kapsamında Doğubayazıt ilçesinde görev yapan Özel Harekat Polisi Coşkun Elber, arazi görevi sonrası temizlediği uzun namlulu silahının ateş alması sonucu şehit oldu.

İHA | 25.12.2019 - 04:31..
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Şehit polis Coşkun Elber, Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı’nda düzenlenen törenle memleketine uğurlandı.

Ağrı'da silahı ateş alan özel harekat polisi şehit oldu

AĞRI'DA ŞEHİDE SON VEDA

Şehit Coşkun Elber’in naaşı Ağrı Devlet Hastanesi’nden belediyeye ait cenaze nakil aracıyla havaalanına getirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından dua edildi.

Ağrı'da silahı ateş alan özel harekat polisi şehit oldu

Daha sonra silah arkadaşları tarafından omuzlara alınan Şehidin naaşı tekbirler eşliğinde uçağa konularak, memleketi Ankara’ya uğurlandı.

Ağrı'da silahı ateş alan özel harekat polisi şehit oldu

Düzenlenen törene, Ağrı Valisi Süleyman Elban, 12. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Faruk Metin, Belediye Başkanı Savcı Sayan, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Turgut, İl Jandarma Komutanı Cemil Lütfi Özkul, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Ağrı'da silahı ateş alan özel harekat polisi şehit oldu

Ağrı'da silahı ateş alan özel harekat polisi şehit oldu

Ağrı'da silahı ateş alan özel harekat polisi şehit oldu

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