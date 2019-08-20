taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.726
Euro
6.3612
Altın
1505.84
Borsa
96031.83
Gram Altın
277.792

Ağrı’da terör propagandasına 9 gözaltı

Terör örgütü PKK adına eylem yaptıkları tespit edilen kişilerin adreslerine baskın yapıldı.

İHA | 20.08.2019 - 20:58..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, PKK/KCK silahlı terör örgütü adına faaliyet yürüten kişilerin tespit edilip, faaliyetlerinin engellenmesi adına çalışmalar sürüyor.

Ağrı merkez ve Doğubayazıt, Patnos, Eleşkirt ilçelerinde sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası içerikli paylaşımlar yapan ayrıca PKK/KCK terör örgütü propagandasına dönüşen eylem, etkinlik ve basın açıklamalarına katıldığı tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyon neticesinde 9 kişinin yakalanarak gözaltına alındığı ifade edildi.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Açıklamada ayrıca yakalanan şahısların ikamet adreslerinde yapılan aramalarda ise, 2 ruhsatsız tabanca, 1 faturasız kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 ruhsat tarihi geçmiş av tüfeği, 1 el yapımı hançer ile yakalanan silahlara ait fişek ve çok sayıda dijital materyalin ele geçirildiği belirtildi.

Ağrı’da terör propagandasına 9 gözaltı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Egemen Bağış'a Prag Büyükelçiliği görevi

Egemen Bağış'a Prag Büyükelçiliği görevi

627
Hıncal Uluç'a göre Ekrem İmamoğlu'nun suçu yok

Hıncal Uluç'a göre Ekrem İmamoğlu'nun suçu yok

305
YKS'de 3'ncü olan imam hatip mezunu

YKS'de 3'ncü olan imam hatip mezunu

318
Nükleer anlaşma bitti, ABD yeni füzesini denedi

Nükleer anlaşma bitti, ABD yeni füzesini denedi

55
İbrahim Kutluay, Edvina Sponza'yı dövdü iddiası

İbrahim Kutluay, Edvina Sponza'yı dövdü iddiası

38
Ekrem İmamoğlu, Bodrum'dan İstanbul'a döndü

Ekrem İmamoğlu, Bodrum'dan İstanbul'a döndü

587
Suriye'ye giden turist sayısında artış yaşandı

Suriye'ye giden turist sayısında artış yaşandı

107
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir