taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.798
Euro
6.4606
Altın
1472.45
Borsa
108987.91
Gram Altın
274.775
Bitcoin
41318.2

Ağrı'da teröristlerin öldürülme anı

Güvenlik güçleri, 4 teröristi düzenlenen operasyonla silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirdi.

Haber Merkezi | 12.12.2019 - 11:01..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Ağrı'da teröristlerin öldürülme anı

İç güvenlik operasyonları kapsamında Ağrı'nın Tutak ilçesi kırsalına Jandarma Özel Harekat ve Polis Özel Harekat ekiplerince operasyon düzenlendi.

Operasyon sırasında jandarma ve polis timleri ile bir grup terörist arasında sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışma anbean kaydedildi.

Silahlı 4 terörist çatışmada etkisiz hale getirildi.

Ağrı Tutak’ta 4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon İZLE

ÖLDÜRÜLEN TERÖRİSTLER

Teröristlerin fotoğrafları yayınlanırken, güvenlik güçleri; bir kalaşnikof tüfek, bir tabanca, 2 el bombası, 2 şarjör, 4 sırt çantası, çok sayıda örgütsel doküman, mühimmat ve yaşam malzemesine el koydu.

Ağrı'da teröristlerin öldürülme anı

Ağrı'da teröristlerin öldürülme anı

Ağrı'da teröristlerin öldürülme anı

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Acun Ilıcalı-Zuhal Topal gerginliği büyüyor

Acun Ilıcalı-Zuhal Topal gerginliği büyüyor

93
Hafter'den kurmay başkanına Türk gemilerini batırma emri

Hafter'den kurmay başkanına Türk gemilerini batırma emri

304
BAE Prensi’nin uyuşturucudan öldüğü kesinleşti

BAE Prensi’nin uyuşturucudan öldüğü kesinleşti

156
AK Partili ve HDP'li kadın vekillerin tecavüzcü polemiği

AK Partili ve HDP'li kadın vekillerin tecavüzcü polemiği

133
Garanti BBVA alacaklarını sattı

Garanti BBVA alacaklarını sattı

105
Merih Demiral ilk Şampiyonlar Ligi maçında takdir topladı

Merih Demiral ilk Şampiyonlar Ligi maçında takdir topladı

25
Şırıngalı çikolatadan bir çocuk daha öldü

Şırıngalı çikolatadan bir çocuk daha öldü

85
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir