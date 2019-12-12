Ağrı'da teröristlerin öldürülme anı

İç güvenlik operasyonları kapsamında Ağrı'nın Tutak ilçesi kırsalına Jandarma Özel Harekat ve Polis Özel Harekat ekiplerince operasyon düzenlendi.

Operasyon sırasında jandarma ve polis timleri ile bir grup terörist arasında sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışma anbean kaydedildi.

Silahlı 4 terörist çatışmada etkisiz hale getirildi.

Ağrı Tutak’ta 4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon İZLE

ÖLDÜRÜLEN TERÖRİSTLER

Teröristlerin fotoğrafları yayınlanırken, güvenlik güçleri; bir kalaşnikof tüfek, bir tabanca, 2 el bombası, 2 şarjör, 4 sırt çantası, çok sayıda örgütsel doküman, mühimmat ve yaşam malzemesine el koydu.