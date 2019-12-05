Ahmet Hakan idam cezasını hatırlattı

Ordu'da yaşayan üniversite öğrencisi Ceren Özdemir, evine girmeye çalışırken cezaevi firarisi Özgür A.'nın vahşi saldırısına uğradı.

Ceren Özdemir'İn ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğdu, katil ise gün içerisinde polis ekipleri tarafından yakalandı.

12 suç dosyası bulunan Özgür A.'nın işlediği vahşi cinayet, idam tartışmalarının da yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

"İDAM CEZASI OLSAYDI..."

Bu konuda çağrı yapanlardan biri de Ahmet Hakan.

Gazeteci Hakan, bugünkü köşesinde, "Katil, daha önce de bir çocuğu öldürmüş... İdam cezası olsaydı Ceren yaşıyor olacaktı. Ah ki ah!" ifadelerini kullandı.