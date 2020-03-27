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Ahmet Mithat Efendi'nin Dağarcık yazıları ilk kez günümüz Türkçesinde

Ahmet Mithat Efendi’nin Dağarcık Dergisi Arşivi, Koray Sarıdoğan’ın Osmanlı Türkçesinden çevirisiyle ilk kez okurla buluşuyor…

Özel İçerik | 27.03.2020 - 16:53..
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ahmet mithat efendi

Yazar Koray Sarıdoğan’ın yüksek lisans tezinden yola çıkarak hazırladığı e-kitap dizisi, ‘Dağarcık Dergisi Arşivi’ ilk bölümünde Dil ve Edebiyat Yazıları’nda Ahmet Mithat Efendi’nin yayımlanmamış yazıları ilk kez paylaşılıyor…Ahmet Mithat Efendi, edebiyatımızın ‘Yazı Makinesi’ olarak anılan ilk popüler yazarı. Koray Sarıdoğan, yüksek lisans tezinden yola çıkarak tematik bir tasnifle bir e-kitap dizisi hazırladı. KalemKahveKlavye logolu bu e-kitap dizisinde ‘Dağarcık Dergisi Arşivi’ne ulaşacağız. İlk bölüm ise, ‘Dil ve Edebiyat Yazıları’na ayrıldı. Ve şimdi, Ahmet Mithat Efendi’nin bugüne dek yayımlanmamış yazıları işte bir e-kitap olarak okurla buluşuyor…

#evdeyimokuyorum

Ahmet Mithat Efendi'nin Dağarcık yazıları ilk kez günümüz Türkçesinde

AHMET MİTHAT EFENDİ BUGÜN BİZİMLE

Ahmet Mithat Efendi, genç yaşına rağmen o zaman okumaya, yazmaya, düşünmeye ve tartışma kültürüne dair derin bir bakış açısı sunmuş. Özgün üslubu ile yıllar sonra yeniden ve ilk kez karşılaşmak, bizi onunla bir kez daha tanıştıracak. Eserlerine belki başka bir gözle bakmaya başlayacağız…

Bu ilk kitap, Sarıdoğan’ın, “Ahmet Mithat ve Dağarcık Mecmuası Üzerine Bazı Dikkatler” makalesi ile açılıyor. "Kitap Okumak, Okumaktan ve Konuşmaktan Faydalanmanın Yolu, Münazara Kanunu Hakkında Bir İki Söz, Osmanlıcanın Sadeleştirilmesi, Sabah" da yer alan bazı başlıklar.

Ahmet Mithat Efendi'nin Dağarcık yazıları ilk kez günümüz Türkçesinde

Dağarcık Dergisi, 1871-1872 yıllarında 10 sayı yayımlandıktan sonra kapatılmış. Ahmet Mithat Efendi'nin sürgüne gönderilmesine neden olan felsefe ve eleştiri içerikli Dağarcık dergisinde yer alan ve birkaç istisna haricinde Latin harflerine çevrilip günümüz Türkçesine aktarılmayan yazıları bir seri halinde şimdi bir tık uzağımızda olacak…

Ahmet Mithat Efendi'nin Dağarcık yazıları ilk kez günümüz Türkçesinde

Dizinin sonraki kitapları için planlanmış konu başlıkları şöyle: "Toplum ve Sosyoloji, Tarih, Siyaset, Din-Bilim-Felsefe Yazıları ve Recaizâde Mahmud Ekrem İlgileri"

Ahmet Mithat Efendi'nin Dağarcık yazıları ilk kez günümüz Türkçesinde

(Koray Sarıdoğan)

NASIL ULAŞIRIZ

“Dağarcık-I: Dil ve Edebiyat Yazıları”na Google Play ve Google Kitaplar üzerinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca çok yakında Kobo üzerinden de satın alınabilecek.

*

Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap

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