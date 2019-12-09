Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik, ABD’nin polisi oldu

Yeşilçam'ın ünlü ismi Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin, ABD'de tehlikeli bir görevde yer almaya başladı.

Geçtiğimiz yıl Florida'daki Everglades University'nin Siyaset ve İletişim bölümlerini bitiren 27 yaşındaki genç kız, bir şirkette genel müdür olmak yerine kariyerinde farklı bir yol çizdi.

POLİS AKADEMİSİNE GİRDİ

Florida'daki polis akademisinde eğitim alan Calvin, zorlu dersleri başarıyla tamamladı. Silah, yakın dövüş ve ilk yardım gibi eğitimler alan Calvin, polis akademisinden başarıyla mezun oldu.

GÖREVE ÇIKMAYA BAŞLADI

Özel S.W.A.T. polisi olan Anjelik Calvin, geçtiğimiz günlerde de Miami'de amiriyle ilk görevine çıktı. Anjelik'in kariyerindeki bu radikal kararını Instagram'da paylaşan Tuğba, kızıyla gurur duyduğunu belrtip dualarının görev aşkı uğruna hayatını tehlikeye atan kızıyla olduğunu dile getirdi.

ABD'de S.W.A.T. yani özel harekat polisi olmak için teorik derslerin yanı sıra kişinin fiziksel dayanıklılığı da önemli olduğu biliniyor.