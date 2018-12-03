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Aileler arası husumet, kan davasına dönüşmeden son buldu

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde, 3 aile arasındaki husumet, verilen bir barış yemeğiyle çözüldü.

DHA | 03.12.2018 - 16:16..
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Geçen Mart ayında Koçak Mahallesi’nde Başkaldırma, Çiftçi ve Kaçmaz aileleri arasında bir kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavga sonrası husumet başladı.

KAN DÖKÜLMESİ ENGELLENDİ

Aileler arasındaki husumetin kan davasına dönüşmemesi için AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu ve Hilvan Ziraat Odası Başkanı Hikmet İpar, tarafların barışmaları için arabuluculuk yaptı.

KURAN-I KERİM OKUNDU

Görüşmelerin olumlu sonuç vermesinin ardından aileler için bugün Kuskunlu Mahallesi'nde barış yemeği düzenlendi. Kuran-ı Kerim okunmasıyla başlayan ve 500 kişinin katıldığı törende, Kürtçe konuşan Milletvekili Cevheri, barışan ailelere teşekkür etti.

Aileler arası husumet, kan davasına dönüşmeden son buldu

BARIŞ YEMEĞİ YENDİ

Ailelerin barışmasına katkı sunan Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık da husumetli ailelerin barışmasını herkesin örnek almasını istedi.
Birbiriyle tokalaşarak husumeti sonlandıran aileler daha sonra hep birlikte yemek yedi.

Aileler arası husumet, kan davasına dönüşmeden son buldu



Aileler arası husumet, kan davasına dönüşmeden son buldu



Aileler arası husumet, kan davasına dönüşmeden son buldu



Aileler arası husumet, kan davasına dönüşmeden son buldu

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