AK Parti'de belediye başkanlarına 3 dönem şartı

Türkiye mart ayında yapılacak yerel seçimlere hazırlanırken AK Parti'deki aday çalışmaları hızlandırıldı.

Milletin karşısına sevilen ve çalışkan isimlerle çıkmayı planlayan AK Parti, 3 dönem görev yapan isimleri istirahata çekecek.

Konuyla ilgili en net açıklama Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.

Fransa ziyaretinin ardından dönüş yolunca gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, dördüncü dönem isteyenlerin başka bir yerde il ya da ilçede başkan adayı olabileceğini söyledi.

İSTİRAHATA ÇEKECEĞİZ

Başkan Erdoğan, konuyla ilgili şunları söyledi: "Büyük şehirlerimiz üzerindeki çalışmalarımızın çok çok önemi var. Belli bir noktaya kadar geldik, devam edeceğimiz arkadaşlar var. Ama üç dönem mantığı diye bir anlayış var. Üç dönem belediye başkanlığı yapmış arkadaşlarımızı da büyük oranda istirahata çekeceğiz. Tamamına yakını için geçerli. Çünkü halk değişim istiyor. Üç dönem aynı yerde belediye başkanlığı yapmış arkadaşlara dördüncü dönem için aynı yeri düşünmüyoruz.

DÖRDÜNCÜ DÖNEM İSTEYEN...

Ha ne olabilir? Dördüncü dönem bir başka yerde bir başka il veya ilçede belediye başkanı adayı olabilir. Bu daha ziyade ilçeler bazında böyle olur."