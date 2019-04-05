AK Parti'den açıklama

Ali İhsan Yavuz'un açıklamalarından öne çıkan satır başları:

"Şu anda işleyen bir yargı süreci var. Bu da bütün partilerin yasal hakkıdır. Biz de bu hakkımızı kullanıyoruz. Bu hak son derece şeffaf bir şekilde işliyor.

Bu süreçler yargı gözetiminde yapılıyor ve her partinin temsilcisi bulunuyor. Zaman zaman "seçimler bir günde yapılıyor bu işler ne kadar uzuyor" diye soruluyor.

Seçim günü her sandıkta sandık kurulu vardı. Şu anda bu işi seçim kurulu yapıyor ve 700-800 sandığı tek bir kurul sayıyor.

Kurullar sınırlı olunca, süre uzuyor. Biz ilk günden beri bir takım hata, suistimal olduğundan bahsettik. Süreç bizi haklı çıkarmaya devam ediyor.

Her şey kamuoyunun karşısında cereyan ediyor. 29 bin fark kapanmaz derlerken, şimdi fark var ama kazanırız diyorlar.

CHP'de hataları kabul ettiği bir noktada.

Biz olanı söyledik, 'gerçek ortaya çıksın' dedik. Kim hangi partiye oy vermişse oraya kaydedilsin dedik.

Sonucu kabullenmek hepimizin görevidir.

Dün 1 Nisan'dan itibaren AK Parti lehine yazılan oy 11 bin 109 demiştik. Bugün bu rakam 13 bin 969.

İki adayın arasındaki fark 29 binden 18 binin altına indi.