AK Parti'den CHP'li Levent Gök'e geçmiş olsun ziyareti

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'nın Çubuk ilçesindeki şehit cenazesinde uğradığı saldırı anında TBMM Başkanvekili ve CHP Ankara Milletvekili Levent Gök de vardı.

Kalabalığın arasında kalıp yere düşen Gök, kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine darbeler aldı.

AK PARTİ'DEN ZİYARET

Yaşanan bu olayların ardından AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Gök'ü ziyarete gitti.

Yaptığı geçmiş olsun ziyaretini sosyal medya hesabından duyuran Yeneroğlu, "Meclis Başkanvekilimiz Sayın Levent Gök Beyefendiye geçmiş olsun ziyaretinde bulundum. Yakın ilgisi ve nezaketi için kendisine teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.



