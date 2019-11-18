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AK Parti'den yeni EYT açıklaması

Ömer Çelik, gündemi uzun süre meşgul eden EYT ile ilgili yeni açıklamalar yaptı.

AA | 18.11.2019 - 19:37..
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AK Parti'den yeni EYT açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin gündeminde, uzun süredir tartışılan EYT var...

Özellikle seçim dönemlerinde yapılan mitinglerle kendilerinden söz ettiren EYT'lilere, yine kötü haber geldi.

AK Parti'den yeni EYT açıklaması İZLE

"EYT'NİN ÜLKE CİDDİ MALİYETİ VAR"

AK Parti Sözcüsü Çelik, Emeklilikte Yaşa Takılanlarla ilgili "Cumhurbaşkanımız uzun zamandır Türkiye'nin yönetiminde birinci derecede söz sahibi. Sorunlara duyarlıyız ama ülkeye maliyeti vardır. Ülkeye bir maliyeti vardır. Bu maliyet altından kalkılacak bir maliyet değildir.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SON SÖZÜ SÖYLEDİ"

"Sayın Cumhurbaşkanımız son sözü söylemiştir. Bazı partiler açıklama yapıyor. Onlar bu sorumluluğun altında değildir. Eğer çözülebilecek mesele varsa çözülmektedir.

Talep edildiği gibi çözülmeyecek mesele sözkonusuysa Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere AK Parti kadroları dürüst bir şekilde kamuoyuyla paylaşılmaktadır. Son derece dürüst bir şekilde Türkiye'nin gerçekleri paylaşılmıştır." diye konuştu.

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