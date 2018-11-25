AK Parti'nin Diyarbakır adayı: Cumali Atilla

1 Yaşlı kadın, oğlunu dinlemedi intihar etti Antalya'da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 72 yaşındaki Nurcan D. oğlunun "yapma anne" sözüne aldırış etmeden intihar etti. Yaşlı kadın hayatını kaybetti.

2 Kemal Kılıçdaroğlu, Temel Karamollaoğlu'yla görüşecek CHP Lideri Kılıçdaroğlu, yarın saat 15.00'te Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'yla görüşecek.

3 Fransız medyası eylemcilere çapulcu diyor Fransa'da başkent Paris merkezli eylemlere AB'nin duyarsız kalması kadar Fransız medyası da olaylara karşı gözlerini kapatıyor. Olayları gündemine alanlarsa eylemcilere "çapulcu" benzetmesi yapıyor.

4 Selimiye Camisi 2019'da restore edilecek Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2019 yılı içinde Selimiye Camisi'nin restorasyonuna başlayacaklarını duyurdu.

5 Rusya Halep'teki mevzileri vurdu Rus uçakları, Suriye'nin Halep kentindeki muhaliflere hava aldırısı düzenledi. Savunma Bakanlığı konuya ilşikin açıklama yaptı.

6 Meteoroloji uyardı: Önce yağmur, sonra kar geliyor Türkiye, yarından itibaren Orta Akdeniz üzerinden ılık ve yağışlı havanın etkisi altına girecek, Perşembe günü ise Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgası sıcaklık düşecek.