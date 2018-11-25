AK Parti'nin Diyarbakır adayı: Cumali Atilla

Türkiye Başkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde Diyarbakır için Cumali Atilla'yı aday gösterdi.
2 YIL ÖNCE KAYYUM OLARAK ATANMIŞTI
Elazığ doğumlu olan Atilla, Etimesgut Kaymakamı olarak görev yaparken 1 Kasım 2016'da Diyabakır Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum olarak atanmıştı.
DİYARBAKIRLILAR KAYYUM'DAN MEMNUN
Kayyum, Diyarbakır'da yaptığı hizmetlerle 2 yılda halkın sevgisini kazandı. HDP'den sonra şehri farklı bir çehreye büründüren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kısa sürede farkını ortaya koydu.
2019 SEÇİMLERİNDE FAVORİ
HDP'nin 2014 yerel seçimlerinde yüzde 55,11'lik oy oranıyla kazandığı Diyarbakır'da AK Parti ise yüzde 34,98'le 2. sıradaydı.
Kayyumun iki yılda sergilediği belediyecilik performansı ve Diyarbakırlıların hayatını kolaylaştıran çözümler sunması 2019 seçimlerinde AK Parti'nin Diyarbakır'da favori konumuna yükselmesini sağladı.