taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3874
Euro
6.10635
Altın
1287.325
Borsa
104340.65
Gram Altın
222.633

Akar ve komutanlar HİK uçağıyla görev uçuşunda

Tatbikatın Yunanistan'da paniğe yol açmasının ardından açıklama yapan Bakan Akar, "Tatbikat tamamen jenerik bir senaryo ve jenerik bir coğrafyada icra edilmektedir" dedi.

Haber Merkezi | 05.03.2019 - 10:23..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Akar ve komutanlar HİK uçağıyla görev uçuşunda

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar; beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Mavi Vatan Tatbikatı'na katılan unsurlara yönelik inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Tatbikatın sevk ve idaresinin yapıldığı Donanma Komutanlığı'ndaki Tatbikat Kontrol Merkezi'nde, Mavi Vatan Tatbikatı'na katılan unsurlardan brifing almasının ardından bazı talimatlar veren ve katılımcılara başarı dileyen Akar, daha sonra beraberindeki komutanlarla HİK uçağına geçti.

Akar ve komutanlar HİK uçağıyla görev uçuşunda

Akar ve komutanlar HİK uçağıyla görev uçuşunda ViDEO

Batı adı verilen uçağın, Doğu Akdeniz'de tatbikat kapsamında yaptığı görev uçuşuna katılan Akar ve komutanlar, faaliyetlere ilişkin bilgi aldı. Burada da bazı talimatlar veren Akar, daha sonra telsiz bağlantısıyla Mavi Vatan Tatbikatı'nda görev alan unsurlara seslendi. Mavi Vatan Tatbikatı'nın büyük bir başarıyla devam ettiğini ifade eden Bakan Akar, emeği geçenleri kutladı.

Akar ve komutanlar HİK uçağıyla görev uçuşunda

Diğer tatbikatlarda olduğu gibi Mavi Vatan Tatbikatı'nda da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin karada, havada ve denizdeki gücünü bir kez daha gösterdiğini vurgulayan Akar, "Mavi Vatan Tatbikatı'nda, deniz kuvvetlerimizin gücünü hem bizlere hem de tüm izleyenlere gösterme fırsatı bulduk. Alınan sonuçlar memnuniyet verici ve tatbikat son derece başarılı olmuştur. Memnuniyetle izlediğimiz tatbikat son derece başarılı olmuştur." diye konuştu.

Akar ve komutanlar HİK uçağıyla görev uçuşunda

"TAMAMEN JENERİK BİR SENARYO"

Mavi Vatan Tatbikatı ile personelin, taktik ve teknik alanlarındaki bilgi ve becerilerinin geliştirildiğini belirten Akar, "Tatbikat tamamen jenerik bir senaryo ve jenerik bir coğrafyada icra edilmektedir. Burada bizim yaptığımız çalışmalar, sadece milli faaliyetlerimizin icrası için değil, aynı zamanda NATO çerçevesinde verilecek görevleri de en iyi şekilde yerine getirebilmek için de yapılan bir eğitimdir, tatbikattır. Bu konuda bütün katılımcılara teşekkür ediyor ve kendilerini kutluyorum. Her geçen gün standartlarımızın daha yukarı çıktığını görmenin mutluluğunu yaşıyorum." ifadesini kullandı.

Akar ve komutanlar HİK uçağıyla görev uçuşunda

YUNANİSTAN AÇIKLAMASI

Bunların yanı sıra iyi komşuluk ilişkileri kapsamında görüşmeler yaptığını anımsatan Akar, şunları söyledi: "İyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde, uluslararası hukuka uygun şekilde, güven ve güven artırıcı önlemleri de her geçen gün geliştirmek, çalışmak suretiyle komşumuz Yunanistan ile ikili ilişkilerimizin çok daha iyi düzeye gelmesi için gayret gösteriyoruz. Mevkidaşımızla yaptığımız görüşmeler çerçevesinde, karşılıklı heyetlerin gidiş gelişiyle çeşitli çalışmaları, görüşmeleri yaparak, mevcut ilişkilerimizin daha iyi bir seviyeye gelmesi için çalışıyoruz. Tabii ki Ege'de, Doğu Akdeniz'de, Karadeniz'de ülkemizin, milletimizin hak ve menfaatlerini korumak ve kollamak için de çalışmalarımızı eksiksiz ve aksaksız yerine getirmeyi sürdürüyoruz."

Akar ve komutanlar, HİK uçağının Dalaman'a inmesinin ardından buradan helikopterle Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'na geçti.

Akar ve komutanlar HİK uçağıyla görev uçuşunda

Akar ve komutanlar HİK uçağıyla görev uçuşunda

Akar ve komutanlar HİK uçağıyla görev uçuşunda

Akar ve komutanlar HİK uçağıyla görev uçuşunda

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kılıçdaroğlu'na yeni parti iddiaları soruldu

Kılıçdaroğlu'na yeni parti iddiaları soruldu

39
Hindistan: Savaş çıksa 10 günlük cephanemiz var

Hindistan: Savaş çıksa 10 günlük cephanemiz var

50
6 bin 208 tekne Türk bayrağı taktı

6 bin 208 tekne Türk bayrağı taktı

216
İyi Parti Gezici Araştırma'ya dava açıyor

İyi Parti Gezici Araştırma'ya dava açıyor

93
CHP'nin Beyoğlu adayı: LGBT'nin suçu ne

CHP'nin Beyoğlu adayı: LGBT'nin suçu ne

131
Yunan Bakan Türkiye'yi tehdit etmeye kalktı

Yunan Bakan Türkiye'yi tehdit etmeye kalktı

113
Geleceğin Gebze-Harem minibüsü

Geleceğin Gebze-Harem minibüsü

52
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir