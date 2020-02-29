Akhisar'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde yaşayan H.A. ve M.A.'nın evinde tarihi eser olduğu ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

TESTİLER VE MALZEMELER ELE GEÇİRİLDİ

Ekiplerin yaptığı baskında, pişmiş topraktan yapılmış 2 kap, bu kaba ait 1 parça, 2 kase, Roma Dönemi'ne ait kulplu 2 testi, Osmanlı Dönemi'ne ait çift kulplu testi ve Tunç Çağı'na ait 1 testi olmak üzere çeşitli eserler ele geçirildi.

Zanlıların izinsiz kazı yaptığının da belirlenmesinin ardından çevrede yapılan aramada ise kürek, kazma, 2 adet delici uçları, murç, merdiven, testere, halat, üçlü priz, battaniye, çekiç ve benzeri malzemeler ele geçirildi.

İNCELEME YAPILDI

Kazı alanlarından biri olan zeytin bahçesinde, 14 metre derinliğinde ve 2 metre genişliğindeki derin çukur dikkat çekti.

İtfaiye ekipleri çukura, özel ekipmanlarla inerek inceleme yaptı.

MÜZEYE TESLİM EDİLDİ

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan 2 zanlı serbest bırakılırken, ele geçirilen tarihi eserler ise, Akhisar Müzesi yetkililerine teslim edildi.