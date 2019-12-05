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Aksaray'da fuhuş operasyonu: 3 gözaltı

Taşpazar Mahallesi'nde takibe alınan adreslere operasyon düzenlendi. 1'i kadın 3 kişi gözaltına alınarak, Aksaray Adliyesi'ne gönderildi.

İHA | 05.12.2019 - 16:10..
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Aksaray Taşpazar Mahallesi'nde sosyal medya üzerinden yapılan fuhuş reklam ve pazarlığını takibe alan polis ekipleri, kimlikleri tespit edilen şahısları takibe aldı.

Takibin ardından şüphelilerin adreslerine de ulaşan polis, belirlenen ikamet adresine operasyon düzenledi.

3 GÖZALTI

Gerçekleştirilen operasyonda K.Y. ( 27) isimli kadın, bu kadına para karşılığı fuhuş yaptırdığı belirlenen Ö.B. (19) ve günübirlik ev kiralayan D.Y. (30) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne götürülen şüphelilerden Ö.Y.’nin, K.Y.’yi fuhşa teşvik ederek aracılık yaptığı ve zorladığı öne sürüldü. Şüphelilerin, alınan ifadelerinin ardından Aksaray Adliyesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

Aksaray'da fuhuş operasyonu: 3 gözaltı

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