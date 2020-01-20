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Aksaray'da kuzenini öldüren şahıs tutuklandı

Aksaray’da parkta kavga ettiği kuzenini tabancayla 3 el ateş ederek öldüren kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA | 20.01.2020 - 00:07..
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Aksaray’ın Eskil ilçesi Merkez Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir park alanında dün akşam saatlerinde, Hurşit U. (41) ile amcaoğlu Hakan U. (32) arasında tartışma çıktı.

KUZENİNE 3 EL ATEŞ ETTİ

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Hakan U. ruhsatsız tabancayla kuzeni Hurşit U.’ya 3 el ateş etti. Çevredeki vatandaşların silah sesini duyması üzerine durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri ağır yaralanan şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yaralı şahıs daha sonra ambulansla Eskil İlçe Devlet Hastanesine kaldırılırken, burada yapılan müdahalenin ardından Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hurşit U., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Aksaray'da kuzenini öldüren şahıs tutuklandı

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olayı gerçekleştiren kuzen Hakan U. ise Eskil İlçe Emniyet Müdürlüğüne tabancayla birlikte teslim oldu. Hakan U. emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aksaray'da kuzenini öldüren şahıs tutuklandı

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Aksaray'da kuzenini öldüren şahıs tutuklandı

Aksaray'da kuzenini öldüren şahıs tutuklandı

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