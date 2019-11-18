Aksaray'da müdür ve yardımcısı görevden alındı

Aksaray'daki Mehmetçik İlkokulu'nda ortaya çıkan skandal görüntüler, Türkiye'nin gündemine bir anda otururken olayla ilgili yeni bir karar alındı.

Bugün açıklanan kararda, okulda otizmli öğrencilerin yuhalanması olayında sorumlu görülen okul müdürü ve yardımcısının görevden alındığı açıklandı.

MEB'DEN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan açıklamada, "Aksaray’da bir okulumuzda yaşanan hadise sonrası başlatılan inceleme ve soruşturma hassasiyetle devam etmekte olup, süreçte sorumluluğu görülen Okul Müdürü ve Müdür Yardımcısı, Bakanlık maarif müfettişlerinin teklifi doğrultusunda yöneticilik görevinden alınmıştır." ifadeleri yer aldı.

Veliler otizmli çocukları protesto etti VİDEO



OTİZMLİ ÇOCUKLARA KARŞI EYLEM YAPILMIŞTI

Hatırlandığı gibi otizmli çocuklarla aynı binada eğitim gören diğer çocukların velileri, otizmli çocuklara karşı eylem yapıp onları yuhalamıştı.

VELİLERİ DESTEKLEYEN MÜDÜR

Velilerin, otizmli çocukların kendi çocukları ile aynı okulda eğitim görmesine karşı çıktığı ve okul müdürünün de bu eylemi desteklediği belirtilmişti.

Tüm bu yaşananlarından ardından otizmli bir öğrencinin velisi ise isyan etti. Okulu ve bahçesini gösteren veli, otizmli öğrencileri yuhalayan velilere tepki gösterdi. MEB de konuyla ilgili soruşturma başlatmıştı.