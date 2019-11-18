taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7314
Euro
6.3424
Altın
1459.97
Borsa
106756.86
Gram Altın
269.303
Bitcoin
48491.23

Aksaray'da müdür ve yardımcısı görevden alındı

MEB, Aksaray'da otizmli öğrencilerin yuhalanması olayında sorumlu görülen okul müdürü ve yardımcısının, yöneticilik görevinden alındığını bildirdi.

AA | 18.11.2019 - 11:07..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Aksaray'da müdür ve yardımcısı görevden alındı

Aksaray'daki Mehmetçik İlkokulu'nda ortaya çıkan skandal görüntüler, Türkiye'nin gündemine bir anda otururken olayla ilgili yeni bir karar alındı.

Bugün açıklanan kararda, okulda otizmli öğrencilerin yuhalanması olayında sorumlu görülen okul müdürü ve yardımcısının görevden alındığı açıklandı.

MEB'DEN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan açıklamada, "Aksaray’da bir okulumuzda yaşanan hadise sonrası başlatılan inceleme ve soruşturma hassasiyetle devam etmekte olup, süreçte sorumluluğu görülen Okul Müdürü ve Müdür Yardımcısı, Bakanlık maarif müfettişlerinin teklifi doğrultusunda yöneticilik görevinden alınmıştır." ifadeleri yer aldı.

Veliler otizmli çocukları protesto etti VİDEO

OTİZMLİ ÇOCUKLARA KARŞI EYLEM YAPILMIŞTI

Hatırlandığı gibi otizmli çocuklarla aynı binada eğitim gören diğer çocukların velileri, otizmli çocuklara karşı eylem yapıp onları yuhalamıştı.

VELİLERİ DESTEKLEYEN MÜDÜR

Velilerin, otizmli çocukların kendi çocukları ile aynı okulda eğitim görmesine karşı çıktığı ve okul müdürünün de bu eylemi desteklediği belirtilmişti.

Tüm bu yaşananlarından ardından otizmli bir öğrencinin velisi ise isyan etti. Okulu ve bahçesini gösteren veli, otizmli öğrencileri yuhalayan velilere tepki gösterdi. MEB de konuyla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Aksaray'da müdür ve yardımcısı görevden alındı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
A Milli Takımımızın EURO 2020 muhtemel rakipleri

A Milli Takımımızın EURO 2020 muhtemel rakipleri

141
A Milli Takımımız son maçını kazandı

A Milli Takımımız son maçını kazandı

95
Kılıçdaroğlu, başörtülü kıza saldırıyı kınadı

Kılıçdaroğlu, başörtülü kıza saldırıyı kınadı

247
Bakan Varank ilk yerli balonla uçtu

Bakan Varank ilk yerli balonla uçtu

134
EYT'liler düzenleme konusunda ısrarcı

EYT'liler düzenleme konusunda ısrarcı

495
Pendik'te 3 kişiyi öldüren şahıs tutuklandı

Pendik'te 3 kişiyi öldüren şahıs tutuklandı

50
Restoranda evlilik teklifi yapan adama destek yağdı

Restoranda evlilik teklifi yapan adama destek yağdı

23
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir