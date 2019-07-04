Aksaray'da otobüs kazasında yaralı sayısı 44 oldu

Şırnak’ın Cizre ilçesinden İstanbul’a giden Ömer Faruk K. (36) idaresindeki 73 DK 446 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ve otobüste bulunan 44 kişi yaralandı.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ile İl Acil Afet Durum (AFAD) ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen kurtarma ve sağlık ekipleri, yaralıları çıkartarak ambulanslara taşıdı.

Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim Hastanesi ile diğer özel hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.