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Akşener-Karamollaoğlu arasında anahtar parti tartışması

Meral Akşener 'Anahtar partiyiz' dedi. Temel Karamollaoğlu 'Anahtar var, maymuncuk var' diye karşılık verdi.

Haber Merkezi | 14.09.2019 - 15:32..
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Akşener-Karamollaoğlu arasında anahtar parti tartışması

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da gazetecilerle bir araya gelerek gündeme dair soruları yanıtladı.

Akşener, 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la tokalaşmasıyla ilgili verdiği cevapla siyasette yeni bir polemiğin kapısını araladı.

Akşener-Karamollaoğlu arasında anahtar parti tartışması

"SİYASİ NEZAKET"

Meral Akşener fotoğrafla ilgili; "Siyasi nezaket dışında konumlandırılacak bir fotoğraf değil. Siyasi partiler arasında mesaj alıp götürme başka yöntemlerle olur." dedi. "Var mı bir mesajlaşma?" sorusuna ise; "Hayır, yok. Biz anahtar partiyiz. O nedenle çekiştirilmek çok doğal." diye cevap verdi.

Karamollaoğlu: Anahtar var, maymuncuk var VİDEO


KARAMOLLAOĞLU CEVAP VERDİ

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, "Anahtar partiyiz" sözleri sorulan Karamollaoğlu şunları kaydetti: "Anahtarı tarif etmek zorlaşıyor, bir anahtar var bir de maymuncuk var, her kapıyı açan. Hangisi hangisidir onu bilemem. Ama parti liderleri kendilerinin pozisyonunun çok önemli olduğunu ifade edebilir. Herkes çünkü bu ifadeyi kullanabilir.

Mühim olanı kritik zamanlarda ortaya konan tavırdır. Anahtarlık, bir bakıma kapı açmak, kapı açmak da, bir bakıma farklı manaya alınmalı. Yani kucaklayıcı, birleştirici, anahtarla kapı açarken zorlukların nasıl üstesinden gelinir manası da var. Bu mefhumun üzerinde durulması icap eder diye düşünüyorum ben. Kapıyı açmaktan çok belki kapıyı açık tutmak veya kapı açmanın ifade ettiği manalar. Ama ben Sayın Akşener’in parti genel başkanı olarak partisinin önemini vurgulamasını garipsemiyorum. Cumhurbaşkanının da kendisinin ısrarla olmasını arzu ettiği bir sistemi benimsemesini de övmesini de garipsemiyorum.

Herkes gibi biz de 'kilit partiyiz' deriz bunun ne manaya geldiğini zaman gösterir. Bizim üzerinde durduğumuz konu kendimizi övmek meselesi değil. Ülkemizin içinde bulunduğu problemlerdir. Her konuda da bu problemin nasıl çözüleceğine dair hedeflerimiz politikalarımız var."


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