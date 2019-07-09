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Alacak yüzünden 92 yaşındaki kayınvalidesini dövdü

Samsun'da tartıştığı 92 yaşındaki kayınvalidesi H.T.'yi sopayla döverek, kolunu kırdığı öne sürülen gelini M.T. serbest bırakıldı.

DHA | 09.07.2019 - 17:03..
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Alacak yüzünden kayınvalidesi H.T. ile arasında anlaşmazlık bulunan M.T., eşiyle birlikte yaşadıkları Fransa'dan memleketine izne geldi.

İddiaya göre eşi evde olmadığı sırada kayınvalidesinin evine giden M.T., H.T.'ye sopayla vurmaya başladı. Aldığı darbelerle yaralanan H.T., olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

FRANSA'YA DÖNDÜ

H.T.'nin, kolunun kırıldığı ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izi bulunduğu görüldü. Konuyla ilgili soruşturma başlatan Dikbıyık Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.T.'yi gözaltına alarak karakola götürdü.

Savcı talimatıyla ifadesinin ardından serbest bırakılan M.T., eşiyle birlikte Fransa'ya döndü.

Alacak yüzünden 92 yaşındaki kayınvalidesini dövdü

Alacak yüzünden 92 yaşındaki kayınvalidesini dövdü


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