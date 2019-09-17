Alanya sahilleri tıklım tıklım dolu

Türkiye sonbahara hazırlanırken, Antalya'da sıcaklık hala 31 derecelerde...

Sıcak havayı fırsat bilen tatilciler de soluğu plajlarda aldı.

Alanya ilçesindeki sahiller tıka basa doldu, fotoğraf karelerine sıcak görüntüler yansıdı.

DENİZİN ISISI 28 DERECE OLUNCA PLAJLAR HAREKETLENDİ

Denizin ısısı 28 dereceyi gösterirken, hissedilen nem oranı ise 50 derece ölçüldü. Alanya ilçesindeki dünyaca ünlü Kleopatra ve Damlataş plajları başta olmak üzere sahillerde şemsiye açan tatilcilerin bazıları güneşlenirken, bazıları ise denizde serinlemeyi tercih etti.

Antalya'da tatilciler sahilleri doldurdu İZLE

Meteoroloji yetkilileri, sıcaklıkların hafta boyunca etkili olacağını belirtti.