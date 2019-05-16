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Rize'de kargaların hedefi olan kadın

Yolda yerde yatan yavru kargaya merhamet ederek kenara koymak isteyen İlknur Civil yetişkin kargaların saldırısına uğradı.

İHA | 16.05.2019 - 10:33..
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Rize'de meydana gelen ilgin olay, ünlü Yönetmen Alfred Hitchcock’un ’Kuşlar’ isimli gerilim filmini akıllara getirdi.

YARALI KARGAYA YAKLAŞTI, ANNE KARGANIN SALDIRISINA UĞRADI

Rize’de çalıştığı yerden öğle paydosuna çıkan İlknur Civil yerde bir karga yavrusunun yattığını fark etti. Yaşayıp yaşamadığını kontrol etmek için yanına yaklaşan Civil, kargayı araç yolunun kenarından kaldırıp kenara koymak istemişti ki olanlar oldu. Bu kez ağaçta bekleyen anne ve 2 yetişkin karganın saldırısına uğrayan Civil sırtından hafif yaralandı.

Rize'de kargaların hedefi olan kadın

Rize'de kargaların hedefi olan kadın

"3 KARGA BİRDEN SALDIRDI, FİLM GİBİYDİ"

Civil, karga saldırısında çok korktuğunu ve kendisini korku filmi sahnesinde zannettiğini dile getirdi. Civil “Başıma gelen olay korku filmlerinin sahnelerinde olur ya onun küçük bir sahnesi gibiydi. Her zamanki gibi iş yerinden öğle paydosu için çıktık ve yerde karga yavrusunu gördüm. Haliyle annelik duygusuyla alıp kenara bırakma düşüncesi oluştu. Yaklaşınca korktum tabi. Saldırır mı düşüncesi taşıyarak ayağımla kontrol etmek istedim. Aslında alıp kenara bırakacaktım ama o sırada büyük bir dehşetle ve şiddetle arkadan karga saldırdı. Arkama döndüğümde 3 karga birden saldırıyor. Neticesinde tabi koşarak başımı kollayarak kaçmaya çalıştım ama sonrasında çok korktum. Sonrasında Orman İşletme Müdürlüğü yetkililerine bilgi verildi. Geldiler ve yavruyu aldılar. Buradaki bir ağaçta yuvası bulundu ve yerine konulduktan sonra bir sükunet oluştu” dedi.

Rize'de kargaların hedefi olan kadın

"ARKADAŞLARIMIN BAŞINA DA GELDİ, YARALILAR VAR"

İş arkadaşlarının da aynı kargalar tarafından saldırıya uğradığını fakat onların kendisi kadar şanslı olmadığını sözlerine ekleyen Civil “5-6 kişi yaralandı. Ciddi yaralananlar da oldu. Başından kan akanlar oldu. Çeşitli hastanelere gidenler oldu. Kuduz aşısı olan, çeşitli tedavi alanlar da oldu. Ben omuzumdan aldım darbeyi ama hırka giydiğim için hafif bir tırmalama oldu. Ama hala bir ağrım var” ifadelerini kullandı.

Rize'de kargaların hedefi olan kadın

Rize'de kargaların hedefi olan kadın

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