Ali Babacan parti kuruluşu için geri sayıma geçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştükten sonra AK Parti'den istifa eden Ali Babacan, uzun bir süredir Abdullah Gül ile yeni parti kurma çalışmalarını sürdürüyordu.

Partinin kuruluşu için verdiği tarihleri sürekli ertelemek zorunda kalan Ali Babacan cephesi, bu kez son aşamaya geldi.

SON TARİH

Babacan cephesinden gelen son bilgilere göre; 9-10 Mart'ta yeni partinin tabelası asılacak.

Ankara'da bir otelde düzenlenmesi beklenen etkinliğe 1500 kişinin katılması planlanıyor.

ABDULLAH GÜL TOPLANTIDA YOK

Babacan'ı desteklediğini açık bir şekilde dile getiren Abdullah Gül'ün tanıtım toplantısında yer almaması bekleniyor.

Ali Babacan'ın partisinde yer alması beklenen milletvekillerinin de isimleri ortaya çıktı.

İKİ MİLLETVEKİLİ VAR

MHP'den ihraç edilen Samsun Milletvekili Erhan Usta ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'den istifasını istediği İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nun Ali Babacan'ın partisinde yer alması bekleniyor.