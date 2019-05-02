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Ali Babacan yeni bir partinin sinyallerini verdi

Usta gazeteci Selahattin Önkibar Odatv'de bomba bir kulise imza attı.

Haber Merkezi | 02.05.2019 - 12:39..
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Ali Babacan yeni bir partinin sinyallerini verdi

24 Haziran ve 31 Mart seçimleri öncesinde siyaset gündeminin en çok konuşulan konularından biri de Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın yeni parti kurup siyasete gireceği iddialarıydı.

Gazeteci Selahattin Önkibar, bu iddialarla ilgili çok konuşulacak bir yazı kaleme aldı. Önkibar'ın Ali Babacan'ın yeni parti kuracağı haberleri hakkında kaleme aldığı yazı şu şekilde;

İyi Parti Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ birkaç gün önce Ankara’da bir hastanede eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan’la karşılaşır ve ikili arasında şöyle bir diyalog gelişir:

DAVUTOĞLU İLE SİYASİ BEREBERLİĞİM YOK

- Sayın Babacan, Ahmet Davutoğlu ile beraber misiniz?

- Sayın Davutoğlu ile insani ilişkim elbette var ama siyasi beraberliğim yok.

- Yani beraber parti kuracaklar iddiaları yakıştırma?

- Kesinlikle öyle!

- Bunun anlamı, sizin siyasetin tamamen dışında olmanız mı?

- Hayır değil... Söylemek istediğim; Ahmet Davutoğlu Hocamla siyasette beraber hareket etmediğimdir.

YENİ PARTİ İÇİN ARKADAŞLARLA KONUŞUYORUM

- Yani siyasi arayış ve çabalarınız var.

- Var... Arkadaşlarla değerlendirme ve çalışmalarımız devam ediyor.

- Parti kuracak mısınız?

- Arkadaşlarla konuşuyoruz.

CUMHURBAŞKANI ÇAĞIRIRSA KESİNLİKLE GİTMEM

- Peki Sayın Cumhurbaşkanı size, gel Ekonomi Bakanı ol, derse?

- Bunlar faraziye!

- Varsayalım; “Gel ekonomi yönetimi sende” dese?

- Kabul etmem.

- Emin misiniz?

- Kesinlikle kabul etmem!

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