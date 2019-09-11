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Ali Babacan, Zülfü Livaneli'ye teklif götürdü

Yeni parti hazırlıklarına devam eden Ali Babacan, CHP'li kimliğiyle bilinen Zülfü Livaneli'yi de partisine katmaya çalıştı.

Haber Merkezi | 11.09.2019 - 09:16..
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Ali Babacan, Zülfü Livaneli'ye teklif götürdü

AK Parti'nin kurucuları arasında yer alan ve uzun süre ekonominin başında olan Ali Babacan, geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da görüşerek partisinden istifa etti.

Önceleri Ankara kulislerinde dedikodu olan Babacan'ın yeni parti kuracağı, artık netlik kazandı.

PARTİ İÇİN TARİH VERDİ

Dün Karar gazetesinde yayınlanan röportajında da Ali Babacan, yeni partinin 2020'den önce kurulacağını açıkladı.

ZÜLFÜ LİVANELİ'YLE GÖRÜŞTÜ

Babacan, bir yandan partinin kurumsal kimliğiyle ilgilenirken; diğer yandan da partiye isimler katmaya çalışıyor.

Onlardan biri de Zülfü Livaneli oldu. Livaneli'yle görüşme yapan Ali Babacan, sanatçıya partiye katılması için teklif götürdü. Ancak CHP'li kimliğiyle bilinen sanatçı, bu teklifi kabul etmedi.

Ali Babacan, Zülfü Livaneli'ye teklif götürdü

1994'TE ERDOĞAN'A KARŞI YARIŞMIŞTI

Zülfü Livaneli, 1994 yerel seçimlerinde SHP adayı olarak İBB Başkanlığı'na aday olmuş ve Refah Partisi adayı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı mücadele etmişti. Seçimlerin galibi ise o dönem hiç beklenmeyen bir şekilde, Refah Partisi adayı Recep Tayyip Erdoğan olmuştu.

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