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Ali Koç’a destek Karamollaoğlu'ndan geldi

Saadet Partisi Başkanı Karamollaoğlu, Twitter hesabından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a tavsiyede bulundu.

Haber Merkezi | 09.12.2018 - 23:41..
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Ali Koç’a destek Karamollaoğlu'ndan geldi

Akhisarspor’a 3-0 yenilen Fenerbahçe’de başkan Ali Koç’a sürpriz bir isimden destek geldi.

Saadet Partisi Başkanı Temel Karamollaoğlu, resmi Twitter hesabından Ali Koç’a tavsiyeli destekte bulundu.

“YENİLENLER DEĞİL VAZGEÇENLER KAYBERDER”

Karamollaoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a ithafen paylaştığı bildirimde göz kırpma emojisi koyarak “yenilenler değil vazgeçenler kaybeder” diyerek tavsiyesini sundu.

Ali Koç’a destek Karamollaoğlu'ndan geldi

Temel Karamollaoğlu'nun bu inancı, akıllara en son yapılan seçimde iktidar olacağım diyerek 0,9 oy almasını getirdi.

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