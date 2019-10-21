Alişan'dan eşine 600 bin TL’lik yeni hediye

Buse Varol, önceki akşam Nişantaşı’nda görüntülendi. City’s’de mağazaları dolaşan oyuncu, alışveriş turunu tamamladıktan sonra eşi Alişan’ın yeni hediyesi 600 bin TL değerindeki Jaguar marka aracına bindi.

TİCARETE GİRİYOR

Kendisini görüntüleyen muhabirlerle sohbet eden Varol, “Biraz alışveriş yaptım. Kasım ayında güzellik merkezi açacağım, onun hazırlıkları ile uğraşıyorum. Şimdi eve gidiyorum. Burak ve Alişan bekler.” dedi.

Alişan, şubat ayında oğlu Burak’ı dünyaya getiren Varol’a doğum hediyesi olarak BMW marka bir araç almıştı.