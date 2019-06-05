taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6943
Euro
6.4264
Altın
1337.72
Borsa
90345.63
Gram Altın
244.885

Alkollü sürücü kağıt toplayıcısına çarptı

Denizli’de motosikletiyle kağıt toplayıcılığı yapan adam, alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

İHA | 05.06.2019 - 13:05..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Pamukkale ilçesindeki Atatürk Bulvarı üzerinde seyir halinde olan Abdurrahman C. yönetimindeki 20 ABC 928 plakalı otomobil, önünde seyreden kağıt toplayıcısı Mustafa Korkut idaresindeki 20 ZY 026 plakalı sepetli motosiklete arkadan çarptı.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsünü Denizli Devlet Hastanesine götürdü. Korkut, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Alkollü sürücü kağıt toplayıcısına çarptı

150 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Kaçan otomobil sürücüsü polis ekiplerinin sıkı takıp ve çalışması sonucu yakalandı. Yakalanan sürücünün hastanede yapılan kontrolünde 150 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Abdurrahman C. gözaltına alınırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Alkollü sürücü kağıt toplayıcısına çarptı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bulgaristan'dan ABD'den alınan F-16'lara tepki

Bulgaristan'dan ABD'den alınan F-16'lara tepki

49
Trump'tan 'edepsiz' açıklaması

Trump'tan 'edepsiz' açıklaması

32
TEM'de otomobil tırla çarpıştı: 5 ölü

TEM'de otomobil tırla çarpıştı: 5 ölü

111
Galatasaray'da 3 futbolcuya teklif yağıyor

Galatasaray'da 3 futbolcuya teklif yağıyor

30
UBER'e çalışan taksi sayısı 4 bine yükseldi

UBER'e çalışan taksi sayısı 4 bine yükseldi

75
Erkek öğrenci yurdu kapılarını İranlı turistlere açtı

Erkek öğrenci yurdu kapılarını İranlı turistlere açtı

34
Dolar 5,80'in altına geriledi

Dolar 5,80'in altına geriledi

108
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir