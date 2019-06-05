Alkollü sürücü kağıt toplayıcısına çarptı

Pamukkale ilçesindeki Atatürk Bulvarı üzerinde seyir halinde olan Abdurrahman C. yönetimindeki 20 ABC 928 plakalı otomobil, önünde seyreden kağıt toplayıcısı Mustafa Korkut idaresindeki 20 ZY 026 plakalı sepetli motosiklete arkadan çarptı.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsünü Denizli Devlet Hastanesine götürdü. Korkut, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.





150 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Kaçan otomobil sürücüsü polis ekiplerinin sıkı takıp ve çalışması sonucu yakalandı. Yakalanan sürücünün hastanede yapılan kontrolünde 150 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Abdurrahman C. gözaltına alınırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



